Банк «Открытие» объявил о запуске мобильного приложения (для iOS и Android) для быстрых денежных переводов между картами любых российских банков.

Приложение «Открытие. Переводы» ориентировано в первую очередь на тех, кто еще не стал клиентом банка «Открытие», и позволяет максимально удобно выполнять регулярные переводы с карты на карту, а также отправлять деньги по номеру телефона друзьям и близким, зарегистрированным в приложении.

При первом запуске в приложении необходимо указать свой номер телефона и e-mail для получения квитанций, а также установить короткий код для быстрого входа или активировать доступ по отпечатку пальцев (TouchID).

В приложении пользователи могут отсканировать карту для быстрого ввода реквизитов и после выполнения перевода сохранить ее в своем профиле для удобства повторных операций. Также в приложении доступна история всех отправленных и полученных средств и по каждому переводу можно посмотреть детальную информацию, повторить перевод или вернуть деньги обратно отправителю буквально в один клик.

Владельцы карт банка «Открытие» могут без комиссии осуществлять переводы между своими картами, пополнять кредитные карты или отправлять деньги друг другу. При проведении переводов с использованием карт других банков, комиссия составит 1,5%, но не менее 50 рублей.

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