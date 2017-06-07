Пользователи приложения Яндекс.Денег для iPhone и iPad теперь могут переводить средства друзьям ВКонтакте, у которых в профиле отображается номер телефона. Отправить перевод можно из электронного кошелька, а получить — на кошелек или банковскую карту. Когда сумма дойдет, Яндекс.Деньги пришлют получателю сообщение в соцсети, а также SMS или e-mail.

Новая возможность доступна пользователям, которые прошли упрощенную или полную идентификацию в Яндекс.Деньгах. Из именного кошелька можно отправить на другой кошелек до 60 000 рублей за раз, а из идентифицированного — до 400 000 рублей. При переводе на карту разовый лимит для именного счета составляет 15 000 рублей, а для идентифицированного — 75 000 рублей.

Приложение Яндекс.Денег для iOS-устройств позволяет отправлять переводы и другими способами — например, по номеру электронного кошелька, банковской карты, телефона или через Western Union. За четыре первых месяца 2017 года количество пользователей приложения выросло почти на 20%. Число платежей и переводов увеличилось на 25%. В среднем за раз на перевод пользователи этой платформы тратят 3 216 рублей.

Отправить деньги другу ВКонтакте можно также в приложении Яндекс.Денег для Windows 10 — эта возможность появилась в конце прошлого года. Функция переводов пользователям соцсети реализована с помощью открытого API ВКонтакте.

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