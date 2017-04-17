Финансовое подразделение интернет-гиганта Alibaba — компания Ant Financial увеличила предложение о покупке американского сервиса денежных переводов MoneyGram с $880 млн до $1,2 млрд, сообщает Финмаркет.

Впервые о сделке по продаже MoneyGram стало известно в конце января. Планировалось, что сделка завершится во второй половине 2017 года при условии ее одобрения акционерами MoneyGram и регулирующими органами.

Сегодня Ant Financial готова заплатить $18 за акцию MoneyGram. Первоначальное предложение Ant предполагало выплату $13,25 за акцию. Для сравнения, на закрытие торгов в минувшую пятницу котировки MoneyGram составляли $16,51.

Отметим, что на покупку MoneyGram также претендует американская компания Euronet Worldwide, оценившая бумаги компании пока в $15,2. Кроме того, и Ant, и Euronet согласны принять на себя $940 млн долгов MoneyGram.

Борьба за MoneyGram, одного из лидеров рынка денежных переводов, подчеркивает важность получения доступа к новым клиентам за пределами Китая для Ant, у которой пока нет никаких активов в США. Однако есть опасения, что Комитет по иностранным инвестициям в США может не одобрить данную сделку под давлением членов Конгресса, опасающихся передачи важного актива в собственность китайской компании.

MoneyGram является одним из крупнейших мировых брендов в сфере денежных переводов. Сеть объединяет 350 тыс. физических пунктов денежных переводов почти в 200 государствах, в ней зарегистрировано 2,4 млрд банковских и мобильных счетов.

Компании Ant Financial принадлежит сервис Alipay — одна из крупнейших платежных онлайн-платформ Китая, она также контролирует компанию Yuebao, управляющую крупнейшим в стране фондом денежного рынка.

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