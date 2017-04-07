Популярный мобильный мессенджер WhatsApp готовится запустить функционал денежных переводов p2p. Первой новая услуга заработает в Индии: это крупнейший для WhatsApp рынок, где у мессенджера более 200 млн пользователей, сообщает TechCrunch.

В феврале страну посетил сооснователь WhatsApp Брайан Эктон (Brian Acton), где он встретился с министром коммуникаций и информационных технологий. Эктон признал, что его компания рассматривает возможность интеграции платежных услуг в WhatsApp.

Планируется, что новый сервис заработает в Индии в течении полугода. Обработкой платежей займется правительственная межбанковская платежная система UPI.

Активный интерес к Индии проявляют и другие игроки. Так, прямые переводы денег в своем чат-приложении для граждан Индии на этой неделе запустил шведский стартап Truecaller в партнерстве с индийским ICICI Bank.

(Всего прочитано 15 раз, из них 6 посещений сегодня)