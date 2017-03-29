Совет Федерации одобрил поправки в закон «О национальной платежной системе», уточняющий порядок проведения трансграничных денежных переводов из России при помощи иностранных платежных систем.

Как пояснил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, в случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу.

«Это ответ на действия властей Украины, которые фактически запретили работу российских платежных систем и переводы из России на Украину в октябре 2016 года», — подчеркнул сенатор.

В сопроводительных документах также отмечается, что данные ограничения касаются только переводов, проводимых без открытия банковского счета. Сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будут размещаться на официальном сайте регулятора.

Поправки в закон вступят в силу через 30 дней с момента его официального опубликования, после подписания документа президентом Путиным.

Напомним, в октябре прошлого года украинские власти ввели санкции в отношении российских платежных систем «Золотая корона», «Колибри» (Сбербанк), «Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko. Нацбанк Украины (НБУ) разослал банкам — участникам российских платежных систем телеграммы относительно прекращения операций с этими системами, а также обязал банки вернуть регулятору свои свидетельства о регистрации в российских платежных системах.

По материалам ТАСС

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