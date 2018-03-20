Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект «О цифровых финансовых активах», регламентирующий обращение криптовалют в России. Документ размешен в автоматической системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает RNS.

«Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона, в частности, определяет майнинг криптовалют как «предпринимательскую деятельность, направленную на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты». Также дается понятие криптовалюте, смарт-контракту, токенам и цифровому кошельку, определяется регулирование ICO (первичного размещения токенов).

«Особое место в законопроекте занимает статья, которая устанавливает правовые основы для проведения в Российской Федерации процедуры выпуска токенов, которая в настоящее время более известна как ICO (Initial Token Offering — Прим.Ред.). Указанная статья законопроекта устанавливает последовательность действий, необходимых для осуществления процедуры выпуска токенов, определяет, что выпуск токенов осуществляется на основании публичной оферты, состав сведений которой определяется законопроектом, а также закрепляет необходимость раскрытия дополнительной информации лицом, выпускающим токены», — говорится в пояснении.

Для защиты неквалифицированных инвесторов авторы законопроекта предлагают наделить Центробанк РФ полномочием по установлению ограничения в отношении суммы приобретения токенов лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами.

Напомним, что в январе Минфин также опубликовал документ, который призван установить правовую основу регулирования крипторынка в РФ. Тогда эксперты и участники рынка назвали проект сырым и недостаточно проработанным.

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