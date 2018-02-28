Министерство финансов России не поддержало законопроект КПРФ (Коммунистической партии РФ — Прим.Ред.) о создании национальной системы майнинга с использованием и легализацией такого цифрового финансового актива, как крипторубль. Законопроект был внесен в Госдуму в конце января депутатом от фракции КПРФ Ризваном Курбановым.

Как сообщает Интерфакс, Минфин указал в своем отзыве, что вопрос создания национальной криптовалюты ранее прорабатывался совместно с ЦБ. Таким образом выяснилось, что введение крипторубля в настоящее время нецелесообразно в силу отсутствия объективной экономической выгоды, а также наличия ряда технических ограничений. При этом в письме министерства приводится ссылка на поручение президента РФ от 21 октября 2017 года, в котором говорилось, что «использование криптовалюты в качестве средства платежа не предусмотрено».

«Законопроектом декларируется создание национальной криптовалюты, вместе с тем его положения регламентируют только правовое положение «распределенной платформы» и «распределенного реестра цифровых транзакций», сущность которых не соотносится с определением майнинга», — отмечается в отзыве министерства. Кроме того, Минфин указывает на то, что в законопроекте отсутствует определение «национального майнинга», а также не раскрываются его особенности и отличия от обычного «майнинга».

Напомним, в конце января в Госдуму депутатом от фракции КПРФ Курбановым был внесен пакет законопроектов о крипторубле. Основной документ назывался «Федеральный закон «О системе распределенного национального майнинга». В нем девять статей, в которых дается определение понятиям «крипторубль», «майнер», «майнинг», «оператор обмена цифровых финансовых активов» и «распределенный реестр цифровых финансовых активов».

Второй законопроект вносил поправки в статью 140 Гражданского кодекса РФ и уточнял, что крипторубль является законным средством платежа, обращается, повсеместно используется и принимается в качестве платежного средства в РФ.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял о нецелесообразности создания в России крипторубля.

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