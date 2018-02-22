До 1 сентября в Узбекистане должен появиться законопроект о правовом регулировании криптовалют. Об этом сообщает местное издание «Народное слово» со ссылкой на указ президента республики Шавката Мирзиёева.

Глава государства также одобрил создание центра компетенции по технологиям блокчейна. Он должен начать свою работу с 1 июня 2018 года.

Кроме этого, президент Узбекистана поручил разработать до 1 июня комплекс мер по внедрению в стране бесконтактных платежных систем, в том числе PayPal, Alipay, Visa и Mastercard.

Как ранее сообщали СМИ, в феврале Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций». Документ направлен на развитие телекоммуникационной инфраструктуры и расширение электронных государственных услуг населению.

По материалам REGNUM

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