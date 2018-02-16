Продажа алкоголя через интернет может быть разрешена в ближайшие месяцы. Как и предполагалось ранее, эксперимент начнется с продажи слабоалкогольных напитков. Об этом в интервью RNS рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В ноябре прошлого года Минфин опубликовал законопроект, предполагающий начало онлайн-продаж с 1 января 2018 года пива, сидра, медовухи, российского вина и шампанского. При этом, согласно документу, заниматься этой деятельностью смогут исключительно производители таких напитков или оптовики.

«Сегодня это находится на руке Минфина, мы согласовали законопроект. Думаю, что очень оптимистично должны завершить эту работу в ближайшие месяцы и в первую очередь это касается продажи вина, слабоалкогольных напитков, потом уже речь будет идти о крепкоалкогольных напитках», — сообщил Мантуров.

Он также добавил, что, «по информации Минфина, в ближайшее время законопроект будет направлен в Минюст России на заключение», подчеркнув, что Минпромторгом России законопроект в текущей редакции был поддержан.

По словам министра, «в текущей редакции законопроектом предлагается три этапа вступления его в силу: на первом этапе – возможна реализация вина, шампанского с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи оптовыми организациями и сельхозпроизводителями, затем – иной алкогольной продукции оптовыми организациями и сельхозпроизводителями, и на заключительном этапе – реализация алкогольной продукции розничными организациями».

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