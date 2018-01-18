Цифровой аналог российского рубля – крипторубль – может быть выпущен в середине 2019 года. Об этом в комментарии онлайн-изданию Hi-Tech Mail.Ru рассказал глава Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАКИБ) Арсений Шельцин.

«Предложение по крипторублю будет выдвинуто в июле в рамках поручения президента. Нормативные документы разработают и внесут осенью, согласуют в конце года, а сам запуск валюты состоится в середине 2019 года», – пояснил Шельцин.

По словам директора РАКИБ, крипторубль будет приравен к одному российскому рублю. При этом стабильности курса национальной криптовалюты будет способствовать тот факт, что его нельзя будет майнить. Гарантией защиты крипторубля от взлома станет возможность записи транзакций в закрытую блокчейн-сеть.

Регуляторы планируют наделить крипторубль полезными для страны функциями. Так, он может стать каналом для вливания иностранными инвесторами своей криптовалюты в российские проекты. Также крипторубль можно будет использовать для госзакупок, что позволит искоренить коррупцию и повысить эффективность расходования бюджетных средств.

Напомним, что идею запуска в России собственной криптовалюты предлагал министр связи Николай Никифоров, но ее разделили не все ведомства. Несмотря на это, президент Путин все-таки распорядился выпустить крипторубль. Впервые же о намерении заняться разработкой аналога крипторубля — битрубля заявляла платежная система QIWI еще в сентябре 2016 года.

По материалам Anycoin.news

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