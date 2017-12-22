Минфин России не разрабатывает никаких государственных программ, связанных с инвестициями в криптовалюты и предостерегает граждан от участия в рекламируемых в интернете мошеннических проектах. Об этом министерство сообщило на своей официальной странице в соцсети Facebook.

«Минфин России обращает внимание на появившиеся интернет-сайты, рекламирующие так называемые «государственные программы», которые призывают повысить достаток граждан за счет инвестирования в криптовалюты. В частности, речь идет о рекламе несуществующей программы «Гоприн». Данные ресурсы имеют схожий дизайн с сайтом Минфина России и могут содержать фотографии руководства министерства», — отмечается в сообщении.

В настоящий момент Минфин участвует в подготовке изменений в законодательство РФ в части регулирования рынка цифровых финансовых технологий. Ранее президент Путин поручил правительству и ЦБ разработать законодательное регулирование криптовалют, майнинга и ICO к июлю 2018 года.

Напомним, днем ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что 28 декабря в Минфине пройдет заседание общественного совета, на котором будет представлен законопроект о регулировании криптовалют. Сам же документ может быть принят до конца марта следующего года.

По материалам ТАСС

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