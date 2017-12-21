Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, призванный обязать интернет-магазины принимать к оплате карту «Мир» независимо от их выручки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы базы данных нижней палаты парламента.

Напомним, сейчас обеспечить использование карты «Мир» при расчетах с потребителями обязаны продавцы, годовая выручка от реализации товаров (услуг) которых превышает 40 миллионов рублей. Законопроект же обязывает продавца, осуществляющего реализацию товаров (работ, услуг) с использованием интернета принимать карту «Мир» вне зависимости от объема его выручки.

Как поясняют разработчики документа, это будет способствовать не только уменьшению числа продаж некачественных и контрафактных товаров, но и повышению фискальной прозрачности данного сегмента, выявлению фактического дохода, получаемого от осуществления такой деятельности, существенному повышению собираемости налогов и сокращению сегмента «серого» импорта.

Принятие законопроекта обеспечит гарантии безопасности сделки, возможность вернуть деньги с помощью банка-эмитента карты, если услуга не была оказана или оказана ненадлежащим образом, в том числе по процедурам платежной системы (charge back), отмечают авторы законодательной инициативы.

Кроме того будет обеспечено «повышение честной конкуренции»: работающие «в черную» интернет-магазины будут явно выделяться по признаку отсутствия возможности оплаты с использованием национальных платежных карт, отмечают они.

«Отдаленными последствиями принятия этого законопроекта станут снижение удельных издержек и новые привлекательные ценовые и технологические предложения для предпринимателей», — полагают депутаты-инициаторы законопроекта.

(Всего прочитано 18 раз, из них 1 посещений сегодня)