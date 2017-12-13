Регулятор игорного бизнеса Норвегии предпринимает активные действия против несанкционированных платежных операторов в сфере онлайн-гемблинга.

Ранее в этом году Управление по вопросам организации лотерей и фондов Норвегии распорядилось расторгнуть сотрудничество местных банков с семью компаниями, занятыми в бизнесе по незаконной обработке платежей для гемблинговых сайтов.

При этом ведомство направило новые уведомления кредитным организациям по поводу двух из семи фирм – Magyar s.r.o. (Trustly AB) и Entercash Ltd. Регулятор определил, что данные предприятия изменили регистрационную информацию и продолжили обрабатывать платежи для азартных игр в режиме онлайн вопреки распоряжению регулирующего органа.

Интересно отметить, что Норвегия также ограничивает законные операции в сфере онлайн-гемблинга для государственных компаний Norsk Tipping и Norsk Rikstoto. Правительство даже рассмотрело идею открытия своего рынка для международных фирм, но в итоге решило, что выгоднее придерживаться монополии.

Ранее сообщалось, что норвежский регулятор приказал местным банкам перекрыть поток денежных переводов между игроками-норвежцами и несанкционированными поставщиками азартных онлайн-игр.

По материалам LoginCasino.com и calvinayre

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