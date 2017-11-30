Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) предложила определить деятельность криптовалютных бирж в стране качестве «несанкционированного привлечения средств». Об этом сообщает местное издание The Hankyoreh.

Таким образом FSC не рассматривает криптовалюты в качестве финансовых инструментов, но с учетом новых глобальных реалий, ведомство намерено разработать нормативно-правовую базу для эффективного регулирования деятельности криптобирж, а не для их полного запрета.

«Криптовалютные биржи обяжут соблюдать стандарты по защите прав потребителей. Для каждого актива пользователю должны предоставлять отдельный депозитный счет. Кроме этого, для повышения прозрачности биржи обязаны внедрить эффективную KYC-процедуру», — говорится в заявлении FSC.

Более того, ведомство намерено принять меры для противодействия отмыванию денег через криптовалютные платежи в рамках новой AML-стратегии.

Напомним, ранее Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) заявила о том, что не будет регулировать деятельность криптовалютных бирж, так как криптовалюты не являются законным платежным средством в стране.

По материалам Forklog

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