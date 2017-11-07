Эксперты Института экономики роста и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов представили к обсуждению предложения по регулированию криптовалют в России. Презентация состоялась в рамках пресс-брифинга, сообщает RNS.

Согласно предложению, в отечественном законодательстве необходимо определить понятие криптотокенов, урегулировать обмен криптовалют на национальную валюту РФ и иностранные валюты, а также создать «регулятивную песочницу» для проработки таких видов операций как ICO и майнинг.

«Регулирование криптовалют не должно служить фискальным целям — налоги не главное», — говорится в проекте к обсуждению.

Определения таких понятий, как блокчейн, токен и майнинг предлагается внести в 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а понятие криптовалюты определить в федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле».

Криптовалюты не допускаются к сделкам купли-продажи, оплате работ и услуг, иным сделкам ГК РФ, но могут обмениваться на российские рубли и иностранные валюты. При этом не все криптовалюты будут допущены к такому обмену, а только имеющие оператора или центр эмиссии. Обмен криптовалют должен осуществляться банками и операторами национальной платежной системы.

«На первом этапе вопрос допуска криптовалют на национальную валюту может решить только Центральный банк РФ», — указано в проекте.

В проекте также отмечается, что вознаграждение, получаемое от майнинга в своих интересах не должно быть объектом налогообложения. К проектам ICO предлагается применять определенные требования, которые будут определяться в рамках «регулятивной песочницы».

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