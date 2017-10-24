Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить поправки в законодательство, которые узаконят «регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг». Об этом говорится на сайте Кремля.

Также в российском законодательстве должны появиться определения «технологии распределенных реестров», «цифрового аккредитива», «цифровой закладной», «криптовалюты», «токенов» и «смарт-контрактов».

Кроме того, правительству и ЦБ необходимо будет установить требования к организации майнинга, разработать принципы регистрации майнеров и налогообложение для майнеров. Все эти поручения должны быть выполнены до 1 июля 2018 года, сообщается на сайте Кремля.

До 20 декабря 2017 года ЦБ и правительству нужно будет представить предложения по созданию на базе Центробанка специальной площадки для «апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг». До 30 марта 2018 года правительству и ЦБ поручено разработать предложения по созданию единого платежного пространства для стран-членов Евразийского экономического союза, в котором будет использовать блокчейн.

Добавим, что узаконивание криптовалют, майнинга и других понятий не означает полного разрешения подобных действий на территории РФ. Поручения президента означают только то, что такие понятия должны официально появиться в российском правовом поле. Будут ли криптовалюты разрешены, определится в ходе разработки и принятия законопроектов.

Источник: VC.RU

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