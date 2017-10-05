Правительство России вводит правила дистанционной торговли медпрепаратами, чтобы избежать продажи подделок. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Лекарства, которые покупаются по интернету, должны быть качественными, безопасными. Чтобы избежать бесконтрольной торговли в сети, защитить людей от подделок, мы вводим правила дистанционной <…> розничной торговли», — цитирует ТАСС слова главы правительства.

На обсуждение российского кабинета министров вынесены поправки в ряд законов, регулирующих розничную торговлю лекарствами дистанционным способом.

«Продавать (дистанционным способом — Прим. ред.) можно будет лекарства, которые предназначены для медицинского ветеринарного применения. Только те лекарства могут продаваться, которые в обычной сети отпускаются без рецепта. Запрещается розничная торговля, интернет-торговля рецептурными лекарствами, наркотическими и психотропными средствами», — сказал Медведев.

Он также отметил, что торговать в розницу через интернет смогут аптечные организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность. Нарушающие эти правила аптечные сайт будут закрываться: «они будут блокироваться в досудебном порядке и включаться в реестр ресурсов, которые содержат запрещенную для распространения информацию», подчеркнул премьер-министр.

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