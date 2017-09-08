Российский Центробанк не допустит использования криптовалют в стране как денежных суррогатов, поскольку активные расчеты ими за товары и услуги создадут риск подрыва денежного обращения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Московском финансовом форуме.

«Риски здесь есть, и мы о них говорили — это и анонимность транзакций, возможность использования в финансировании терроризма и незаконных доходов», — сказала Набиуллина, говоря о развитии криптовалют в мире.

Второй риск, продолжила она, это использование криптовалют как денежных суррогатов в расчетах за товары и услуги.

«На наш взгляд, это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения, и, конечно, мы как денежные суррогаты допускать не будем использования криптовалют», — подытожила руководитель регулятора.

Источник: ПРАЙМ

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