Банк России подтвердил свою позицию, высказанную в январе 2014 года, в отношении различного рода частных «виртуальных валют» или криптовалют. Регулятор опубликовал собственное видение данной проблемы на своем официальном сайте в связи с резко возросшим в последнее время числом запросов участников финансового рынка и СМИ по поводу криптовалют.

Как отмечается в материалах пресс-службы Центробанка, совместно с заинтересованными федеральными органами государственной власти Банк России осуществляет мониторинг рынка криптовалют и вырабатывает подходы к определению и регулированию криптовалют в РФ. При этом подчеркивается, что большинство операций с криптовалютами в России совершается вне правового регулирования: они гарантируются и не обеспечиваются Банком России.

«Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма», — говорится в сообшении пресс-службы ЦБ.

Также подчеркивается, что «операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO. Существуют также технологические риски при выпуске и обращении криптовалют и риски фиксации прав на «виртуальные валюты». Это может привести к финансовым потерям граждан и к невозможности защиты прав потребителей финансовых услуг в случае их нарушения».

С учетом этого Банк России считает преждевременным допуск криптовалют к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории РФ, а также обращает внимание граждан и всех участников финрынка на повышенные риски при инвестировании в криптовалюты.

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