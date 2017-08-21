Российские онлайн-магазины не имеют права продавать товары иностранцам за рубеж с нулевым НДС. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минфина РФ в адрес Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

АКИТ на протяжении нескольких месяцев вела переговоры с Минфином, предлагая ввести упрощенную схему оформления документов для розничной продажи товаров иностранцам с нулевым НДС. Чтобы уточнить перечень документов, которые продавец должен представить в такой ситуации, АКИТ направила запрос в министерство.

В ответе на запрос замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Александр Смирнов сообщил, что при экспорте в адрес физических лиц получить нулевой НДС невозможно. Согласно Налоговому кодексу для подтверждения нулевой ставки продавец должен представить в ФНС контракт на поставку товара или его копию. Но по Гражданскому кодексу договор поставки заключается лишь при передаче товара для целей предпринимательства — или других, но не связанных с личным, семейным, домашним использованием. Приобретая товар для себя, покупатель заключает с продавцом договор купли-продажи.

«В случае продажи юридическому лицу НДС возвращается без проблем, — говорит президент АКИТ Алексей Федоров. — В отношении же физических лиц получается интересная ситуация — в соответствии с Гражданским кодексом возможность возврата есть, в соответствии с трактовкой Налогового кодекса Минфином — нет».

По его словам, позиция Минфина неожиданна — ранее ритейлеры считали, что по закону они могут продавать товар за границу с нулевым НДС, однако процедура возврата была сложна и ею почти никто не пользовался. Именно поэтому АКИТ и решила разобраться в этом вопросе.

«В такой ситуации даже говорить не приходится о равных конкурентных условиях с иностранными компаниями», — подчеркнул Алексей Федоров.

Для сравнения, зарубежные интернет-магазины не платят российский НДС, поэтому их товары нередко оказываются дешевле, чем у российских ритейлеров, даже с учетом доставки.

По мнению главы Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, необходимы изменения в действующее налоговое законодательство.

«Надо вносить изменения в Налоговый кодекс: добавить отдельную главу, в которой прописать процедуры возврата НДС и то, какие документы необходимо при этом представлять в налоговую, — считает Иванов. — Мы готовим соответствующие предложения».

В Минэкономразвития утверждают, что уже прорабатывают вопрос о нулевом НДС при розничном экспорте.

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