Центробанк РФ подготовил «дорожную карту» по разработке правил работы онлайн-площадок, оказывающих услуги по организации взаимного финансирования (краудфандинга), включая сегмент кредитование гражданами друг друга. Об этом сообщает «Ъ».

Документ утвержден в июле рабочей группой под руководством главы службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаила Мамуты.

Напомним, в мае премьер-министр Медведев поручил Минэкономики и Минфину с участием ЦБ и рабочей группы по созданию международного финансового центра представить к 15 октября предложения по развитию «альтернативных механизмов финансирования — краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга».

Согласно «дорожной карте» ЦБ, целый ряд краудфандинговых компаний, в том числе P2P-площадки (всего около 20 площадок), примет участие в тестировании требований к их деятельности. По словам участников рынка, это почти все крупные участники рынка из разных сегментов, в том числе Planeta.ru, Boomstarter.ru, «Альфа-поток», «Город денег», Loanberry, Finteca и другие.

В рамках эксперимента, итоги которого подведут в июне 2018 года, площадки должны соответствовать разработанным ЦБ стандартам. В частности, сформировать капитал в размере не менее 10 млн руб., раскрыть бенефициаров с долями больше 10%, провести анализ финансового состояния заемщиков и идентификацию инвесторов, разместить ПО на территории РФ и др.

По мнению регулятора, условием для плавного перехода к регулированию в 2018 году может стать значительное увеличение масштаба краудфандинговых операций или появление существенных событий риска, таких как возникновение и быстрый рост негативных явлений, создающих угрозу потери гражданами средств.

В марте текущего года ЦБ оценивал российский рынок краудфандинга в 1–2 млрд руб. (общий объем обязательств в сегменте) с перспективой быстрого роста «в разы». Мировой же рынок по итогам 2015 года оценивался почти в $34,5 млрд.

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