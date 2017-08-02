Впервые с момента запуска Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) месячный объем платежей через веб-ресурс превысил 2 млрд рублей и в июле 2017 года составил 2,4 млрд рублей. Это в 4,6 раз больше, чем за июль 2016 года, когда объем платежей составил 519 млн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи).

По объему платежей на ЕПГУ лидируют такие услуги, как оплата налоговой задолженности, оплата штрафов за нарушение ПДД, оплата госпошлины за прием квалификационных экзаменов, выдачу водительского удостоверения, техосмотр ГИБДД, оплата пошлины за выдачу внутренних и загранпаспортов, взыскание Федеральной службы судебных приставов РФ.

«От месяца к месяцу мы фиксируем увеличение объема платежей, которые совершают пользователи Единого портала госуслуг. Это свидетельствует о росте популярности портала у российских граждан», — заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.

В настоящее время на ЕПГУ, где зарегистрировано более 50 миллионов пользователей, доступна оплата налогов, пошлин за госуслуги, штрафов и задолженностей. Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков, через мобильный телефон. Также можно скачать квитанцию для оплаты в банке. При заказе госуслуги через портал и оплате пошлины на ЕПГУ действует коэффициент 0.7, то есть скидка на оплату пошлины составляет 30%.

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