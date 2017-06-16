Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности агрегаторов товаров и услуг в интернете: они должны будут возвращать деньги за недоставленный в срок товар либо за его неверное описание. В компании «Яндекс», чей сервис «Яндекс.Маркет» подпадает под действие этого законопроекта, выступают против такого регулирования их деятельности.

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности товарных агрегаторов в интернете. В документе прописаны поправки к закону «О защите прав потребителей», которые были разработаны Роспотребнадзором и утверждены правительством.

Законопроект вводит понятие агрегатора товаров или услуг. Это организация либо индивидуальный предприниматель, предоставляющие в интернете в отношении определенного товара возможность для потребителя одновременно ознакомиться с информацией об этом товаре, заключить с продавцом договор купли-продажи, а также произвести предварительную оплату товара непосредственно на банковский счет продавца.

Агрегатор, как и уполномоченные продавцом организации и индивидуальные предприниматели, обязаны довести до сведения потребителя информацию о себе и изготовителе. Агрегатор может сделать это, разместив на своем сайте ссылки на сайты изготовителя (продавца, исполнителя). Уполномоченные изготовителем (продавцом) организации и индивидуальные предприниматели по требованию потребителя обязаны предоставлять подтверждение полномочий действовать в интересах продавца (изготовителя).

В каких случаях агрегаторам придется возвращать деньги

Наиболее важной частью законопроекта стало введение ответственности агрегатора. За предоставление потребителю недостоверной информации о товаре (услуге) или продавце (изготовителе, импортере, исполнителе), агрегатор будет нести ответственность за причиненные потребителю убытки.

В то же время ответственность за надлежащее исполнение договора, заключенного потребителем с продавцом на основе предоставленной агрегатором информации о товаре, а также за соблюдение прав потребителей, связанных с передачей некачественного товара, несет продавец.

Агрегатор должен будет вернуть потребителю сумму полученной им предварительной оплаты, если товар (услуга) не были доставлены (оказаны) в срок, а потребитель направил продавцу (исполнителю) уведомление об отказе от исполнения договора купли-продажи в связи с нарушениями обязательства продавца (исполнителя).

Сумма должна быть возвращена агрегатором в течение 10 дней с момента предъявления претензий. Наряду с требованием потребитель должен передать агрегатору подтверждение направления продавцу (исполнителю) уведомления об отказе от исполнения договора купли-продажи.

Если потребитель отказался от принятия товара вследствие предоставления агрегатором недостоверной информации или продавце, агрегатор обязан вернуть сумму полученной им предоплаты в течение 10 дней с момента предъявления соответствующего требования от покупателя.

Агрегатор вправе отказать потребителю в возврате денег, если продавец (исполнитель) предоставит ему подтверждение принятия товара (услуги) потребителей, а агрегатор в течении 10 дней направит данное подтверждение потребителю.

«Яндекс» против

Законопроект, в случае его окончательного принятия, в первую очередь коснется сервиса «Яндекс.Маркет». Правда, под действие закона попадут только партнеры «Яндекс.Маркет», работающие по CPA-модели, в рамках которой потребитель оформляет и оплачивает заказ прямо на сайте «Яндекс.Маркет».

В самом «Яндексе» с самого начала были против данного законопроекта. «Текущая редакция законопроекта не учитывает той роли, которую выполняет агрегатор, — заявили в «Яндексе». — Более того, он ставит отечественные компании в более уязвимое положение по сравнению с их зарубежными конкурентами. Ранее участниками рынка были направлены соответствующие предложения по корректировке текущей версии. Они являются сбалансированными с точки зрения соблюдения прав и интересов всех участников процесса и направлены на повышение уровня правовой защищенности потребителей».

У депутатов также есть свои замечания к законопроекту

Замечания к законопроекту высказали и в Госдуме. В отзыве комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству говорится, что в прошлом году в законе «Об информации, ИТ и защите информации» было введено понятие новостного агрегатора интернете, под которым понимается информационный ресурс или программа для ЭВМ.

В то же время данный законопроект под агрегатором понимает физическое или юридическое лицо. В результате создаются условия для правовой неопределенности, так как одно и то же понятие будет использоваться в разных смысловых значения.

Кроме того, законопроект предусматривает для надзорного органа возможность беспрепятственного посещения здания, используемого агрегатором. Однако если агрегатором является индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность из жилого помещения, данная норма вступит в противоречие с жилищным кодексом, согласно которому посещать жилой помещение можно только с согласия собственника.

Наконец, в комитете осторожно смотрят на термин «агрегатор товара (услуг)». Если дистанционная торговля в России уже отрегулирована, то дистанционное оказание услуги — еще нет, в связи с чем нельзя будет реализовать нормы гражданского кодекса о соблюдении форм сделки, предупреждают в комитете.

Источник: CNews

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