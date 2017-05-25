Министерство экономического развития России (МЭР) не станет отменять запрет на торговлю табачными изделиями в интернете. Об этом пишет газета «Известия».

«В отношении сигарет наша позиция — не стоит расширять каналы их продажи, в первую очередь исходя из целей борьбы с табакокурением», — заявили изданию в министерстве.

Год назад Минэкономразвития настаивало на снятии ограничений на продажу в интернете с ряда категорий товаров — безрецептурных лекарств, алкоголя, табака, ювелирных изделий и продуктов питания.

Источник в МЭР пояснил, что в процессе проработки вопроса о легализации онлайн-продаж позиция ведомства поменялась, так как «на нее повлияли различные факторы». «Рассматривались разные позиции и аргументы, в том числе меры, направленные на сокращение потребления табака, а также социальная сторона проблемы», — отметил собеседник издания.

При этом в Минэкономразвития подчеркнули, что всегда поддерживали развитие электронной торговли, и в частности, по вопросу продаж алкоголя мнение министерства осталось прежним.

«В части алкоголя мы считаем, что опасно злоупотребление им, именно оно вызывает негативные социальные последствия и влечет за собой хронические заболевания. Разрешение дистанционной продажи алкогольной продукции при наличии механизмов контроля, позволяющих соблюдать установленные законодательством ограничения, не может повлечь за собой рост потребления алкоголя», — отметили в ведомстве.

Источник: REGNUM

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