Минэкономразвития отказалось от легализации онлайн-торговли сигаретами
Министерство экономического развития России (МЭР) не станет отменять запрет на торговлю табачными изделиями в интернете. Об этом пишет газета «Известия».
«В отношении сигарет наша позиция — не стоит расширять каналы их продажи, в первую очередь исходя из целей борьбы с табакокурением», — заявили изданию в министерстве.
Год назад Минэкономразвития настаивало на снятии ограничений на продажу в интернете с ряда категорий товаров — безрецептурных лекарств, алкоголя, табака, ювелирных изделий и продуктов питания.
Источник в МЭР пояснил, что в процессе проработки вопроса о легализации онлайн-продаж позиция ведомства поменялась, так как «на нее повлияли различные факторы». «Рассматривались разные позиции и аргументы, в том числе меры, направленные на сокращение потребления табака, а также социальная сторона проблемы», — отметил собеседник издания.
При этом в Минэкономразвития подчеркнули, что всегда поддерживали развитие электронной торговли, и в частности, по вопросу продаж алкоголя мнение министерства осталось прежним.
«В части алкоголя мы считаем, что опасно злоупотребление им, именно оно вызывает негативные социальные последствия и влечет за собой хронические заболевания. Разрешение дистанционной продажи алкогольной продукции при наличии механизмов контроля, позволяющих соблюдать установленные законодательством ограничения, не может повлечь за собой рост потребления алкоголя», — отметили в ведомстве.
Источник: REGNUM
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