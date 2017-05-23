Оператор фискальных данных OFD.RU (ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии») совместно с банком Точка (финансовая группа «Открытие») запускают программу для бизнеса, в рамках которой любая компания может бесплатно подключить и обслуживать онлайн-кассу в ОФД в течение 13 месяцев. Напомним, обязательный переход предпринимателей на онлайн-кассы с 1 июля 2017 года предусматривает 54-ФЗ.

Чтобы воспользоваться предложением, компания должна открыть счет в банке Точка, заключить договор с OFD.RU и оплатить 3000 рублей за год обслуживания онлайн-кассы с нового расчетного счета. В течение месяца после оплаты деньги вернутся на счет в банке. Таким образом бизнес получает год бесплатного обслуживания в OFD.RU и еще один месяц в подарок.

«В дополнение к планируемому утверждению налогового вычета при приобретении индивидуальными предпринимателями онлайн-касс и отмене обязательных договоров на обслуживание касс в ЦТО, у предпринимателя появился еще один инструмент экономии при использовании новой кассовой техники», — отметил директор OFD.RU Николай Жмуренко.

Более подробная информация о программе для бизнеса доступна по следующей ссылке.

(Всего прочитано 22 раз, из них 13 посещений сегодня)