Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал специалистов из разных государств заранее продумать правовое регулирование в отношении так называемого блокчейна. Он не исключает, что при решении новых глобальных проблем потребуется заключение новых международных конвенций.

«Несмотря на то, что интернет существует три десятка лет, мы — юридическое сообщество, государства, политические лидеры — оказались не готовы к решению многих проблем, связанных с глобальной сетью. Было бы желательно, чтобы когда мы вплотную начнем соприкасаться с так называемым блокчейном, то есть с распределенными сетями, мы хотя бы представляли себе, как будут выглядеть основные параметры регулирования, какова здесь роль национальных законодательств», — сказал глава российского кабинета министров, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. «Даже при понимании того, что сам блокчейн — это абсолютно автономная система, ценность которой в том, что формально на нее никто не влияет. Но в человеческом обществе все гораздо сложнее. Я лишь призываю к тому, чтобы мы уже сейчас начали думать о параметрах правового регулирования», — отметил он.

Выступая на форуме, председатель правительства затронул вопрос воздействия наднациональных институтов, который иногда называют «мягким правом». В качестве успешного примера в этой сфере он привел деятельность различных структур при ООН, в частности, Комиссии ООН по праву международной торговли. «Практически полвека она находит решения по самым актуальным правовым вопросам, включая такие области, как электронная коммерция, облачные технологии, трансграничное банкротство», — сказал Медведев. По его оценке, «свой вклад в модернизацию глобальной правовой инфраструктуры вносят и сотни ученых, которые работают в академических центрах по всему миру, и саморегулируемые сообщества, которые объединяют предпринимателей».

«Такие автономные, во многом независимые от национальных государств системы регулирования, стали появляться в финансовой и страховой сферах. Поскольку у глобальных рынков нет территориальных границ, национальной локализации, и привязки к определенному регулированию, многие решения для них удобнее искать в рамках «мягкого права», — отметил председатель правительства. Для примера он привел вопросы о том, «как обеспечить достоверность данных в сети блокчейн».

Премьер обратил внимание на то, что «есть и масса других сложных вопросов, в том числе, как защитить права потребителя, который приобретает некачественный товар на зарубежном сайте, как провести процедуру банкротства в отношении транснациональной компании». Медведев уверен, что «предложить решения для таких вопросов в рамках национальной доктрины и практики — трудно, по сути невозможно». «Но это не значит, что мы должны пренебрегать нормами национального законодательства. Нужно вести открытую дискуссию по этим моментам, учитывать все риски и трудности, с которыми сталкиваемся мы и наши зарубежные коллеги, перенимать действительно лучший опыт, не стесняться и выхода на международное регулирование, если об этом удастся договориться, создание в перспективе новых конвенций», — сказал премьер. По его мнению, «такой подход следует использовать и при совершенствовании регулирования традиционных отраслей: недропользования, экологии, энергетики, строительства и, безусловно, — в борьбе с новыми угрозами». Он уточнил, что имеет в виду киберпреступность или использование современных технологий террористами.

Источник: ТАСС

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