Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании Гайдаровского форума с темой, посвященной современным технологиям.

По мнению премьера, благодаря новым технологиям изменения происходят гораздо быстрее, чем раньше, и могут занимать всего несколько месяцев. В конечном итоге поменяется вся система труда, образования, здравоохранения, а «интеллект становится особым ресурсом, который откроет новые конкурентные сферы».

Технология блокчейна может перестроить всю систему управления, заявил Медведев. Однако криптовалютная гонка может стать тупиковой ветвью кибернетической революции и нельзя исключать повторения сценария начала 90-х годов, когда благодаря интеренету возникло множество IT-компаний, в 2000-х годах прекративших существование, предупредил глава правительства.

«Cам интернет, на основе которого возникали новые проекты, остался. Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология блокчейн станет повседневной реальностью» – считает Медведев.

По мнению премьера, опасения, что из-за новых технологий вырастит безработица, напрасны. Технологии, напротив, могут помочь справиться с дефицитом трудовых ресурсов, а роботизация повысит производительность труда, рост зарплат и может сократить рабочее время, заявил он.

Развитие технологий будет сопровождаться новыми социальными вызовами, предупредил Медведев. Среди них: рост социального неравенства и неравномерность территориального развития, когда мегаполисы все значительнее опережают в развитии мелкие города. Кроме того, возрастают риски перерастания небольших технологических неполадок в крупные сбои, угроз роста киберпреступлений и терактов.

По материалам Ведомостей

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