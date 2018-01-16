Объем рынка блокчейн-технологий в 2017 году составил не менее $411,5 млн. Такие данные приводятся в исследовании международной децентрализованной ассоциации криптовалют и блокчейна (IDACB).

Отмечается, что темпы роста рынка оказались значительно выше прогнозируемых. Так, общая капитализация глобальных рынков блокчейн-технологий, криптовалют и цифровых активов поднялась с $6 млрд до $100—140 млрд. Общий объем частных инвестиций в блокчейн в 2017 году составил $4,5 млрд долларов. Показатель венчурного капитала достиг $107 млн, а ICO-проекты привлекли более $236 млн.

По данным IDACB, наивысший рост рынка блокчейн-технологий в 2017 году обеспечил банковский сектор. 70% банков по всему миру задействовали блокчейн-технологии или провели эксперименты с внедрением блокчейна. В 2017 году число пользователей блокчейн-кошельков достигло 15 млн человек (+5 млн по сравнению с 2016 годом).

Одним из итогов исследования IDACB стали рейтинги. Выявлены ключевые сферы, в которых активно применяется блокчейн: банки, платежные системы, кибербезопасность, образование, подсчет голосов на выборах. Определены топ-страны по количеству финансовых трансакций с применением блокчейн-технологий: США, Канада, Панама, Эстония, Дания, Япония, ЮАР и ОАЭ.

По материалам Банки.ру

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