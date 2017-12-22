В Республике Казахстан (РК) создается национальная социальная сеть ZION.CITY для интернета вещей (IoT) с использованием технологии блокчейн и платежной системы Altyn.

Многие эксперты сходятся во мнении, что сегодня дальнейшее развитие интернета вещей и индустриального интернета вещей тормозится из-за отсутствия единой экосистемы. Переход из традиционного интернета (WWW) на интернет всего (IoЕ) — неизбежное эволюционное настоящее. Основные IT-гиганты ведут активные разработки в индустриальном интернете вещей (IIоТ), но на рынке частного сектора интернета вещей (IoT) явных лидеров пока нет.

Лидером станет именно новое поколение децентрализованных систем и компаний, развивающих это направление, как проект ZION.CITY, уверены его разработчики. Об этом они заявили в четверг, 21 декабря, на пресс-конференции в Алматы.

Экосистема ZION.CITY — это 9 микросоциальных сетей, интеллектуальный поисковик-спутник (smartbot) в одном приложении и уникальное решение проблемы перехода на цифровые деньги. Также это давно назревшая эволюция платежных систем глобального уровня.

По данным TNS Web Index, интернет — единственный растущий медиаканал в Казахстане, охват которого почти в 2 раза превышает охват традиционной прессы. Количество интернет-пользователей в РК достигло 3,47 млн. Это означает, что 71% населения страны в возрасте от 12 до 54 лет заходят в сеть минимум не реже одного раза в месяц.

Разработчики поставили перед собой операционную цель: в ближайшие 6-8 месяцев запустить проект и создать публичную версию приложения ZION.CITY, включая платежную систему и единицу Altyn.

Ядром целевой аудитории для экосистемы станут интернет-пользователи в возрасте от 15 до 55 лет, с высшим/средним образованием. Пользователей, считают разработчики, привлечёт контент, возможность оперативного решения вопросов и просто общения.

Несмотря на то, что в РК доля онлайн-продаж составляет всего 1% от общего рынка розничной торговли, объем электронной коммерции составляет около $1,5 млрд и ежегодно увеличивается на 25%. Как показывает статистика, почти в 80% случаев казахстанцы выбирают товары при помощи компьютера. Меньше — 16% и 6% покупок соответственно – посредством смартфона и планшета.

Вывод для предпринимателей очевиден – необходимо как можно скорее внедрять мобильные технологии продаж: делать мобильную или адаптивную версию сайта, разрабатывать мобильные приложения, создавать площадки для общения, продаж товаров и услуг. А экосистема ZION.CITY, заверяют авторы проекта, позволит объединить в себе наиболее популярные приложения и «замкнуть» на себе пользователей.

«ZION.CITY является приватной экосистемой будущего. Это и социальная сеть, и мессенджер, и портал для размещения всех видов услуг (онлайн и офлайн), и рекламная площадка/магазин для продажи или обмена вещей, недвижимости и цифрового контента со встроенными модулями по принципу eBay, eCommerce-площадки, и доска объявлений по принципу OLX, Craigslist. Платежная система ZION.CITY – некий гибрид WebMoney и биткоина, она соответствует законодательству РК», — подчеркнул архитектор проекта ZION.city Роберт Орландо Бекария.

Он также сообщил, что физическим и юридическим лицам будет комфортно интегрироваться с экосистемой через интуитивно понятный и удобный UI/UX интерфейс. Преимущества же площадки перед любыми криптовалютами и платежными системами заключаются в том, что учтены мировые тренды, потребности пользователей, требования законов и регуляторов рынка. Экосистема и встроенная в нее электронная платежная система, уточнили спикеры пресс-конференции, имеет легальное право выступать как эволюционное продолжение существующих систем платежей. Так, электронная платежная система обладает всеми бенефитами WebMoney или QIWI-кошелька и использует выгоды использования технологии блокчейн и криптотехнологий.

Источник: Forbes Казахстан

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