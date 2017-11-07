Топ-менеджеры сервисов CarPrice, Rutube и Innova создали блокчейн-платформу mytime, позволяющую конвертировать время человека в криптовалюту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя проекта.

Mytime представляет собой базовый протокол по аналогии с платформой биткоина или Ethereum. «Это алгоритмы и спецификация, в которые заложены основные свойства монеты и правила взаимодействия участников системы: как будет проходить учет времени аудиторий, транзакции, как та или иная информация хранится и шифруется и т.д.», — пояснил глава mytime Эдуард Гуринович.

Создатели блокчейн-платформы рассчитывают, что ею заинтересуются различные разработчики времязатратных продуктов, в первую очередь игр, образовательных и видеосервисов. За счет выплаты вознаграждения партнеры смогут привлекать пользователей. «Можно сказать, что для бизнеса это станет новой программой лояльности», — говорит сооснователь проекта Армен Гулинян. По словам представителя проекта, сейчас они проводят его закрытое тестирование.

Кроме платформы создатели проекта также выпустят собственную криптовалюту mytimecoin (MYTC), особенностью которой стало то, что она обеспечена временем, проведенным пользователем в том или ином приложении или сервисе. Например, игрок получает деньги за каждую проведенную в игре минуту, читатель СМИ — за просмотр материалов, а пассажир такси — за время в поездке. Полученную криптовалюту пользователь сможет потратить на бонус или скидку у партнеров либо продать на бирже и получить реальные деньги. Для выпуска криптовалюты компания проведет ICO. «Токены мы будем делать на базе существующего протокола Ethereum, а монеты — уже на собственной платформе mytime», — сообщил Гуринович.

Часть токенов основатели проекта оставят у себя, чтобы зарабатывать за счет роста стоимости выпущенной криптовалюты. Сколько именно монет останется у акционеров и сумма, которую планируется привлечь, пока не раскрывается. «Сейчас идет стадия активных переговоров с крупными инвесторами, по их итогам мы определим итоговый объем сборов и сроки ICO», — объяснил Гуринович. Как сообщили создатели mytime, всего в проект было вложено $1 млн собственных средств.

«Мы рассчитываем, что до конца 2018 года к нам присоединится около 100 компаний. А число физических лиц к этому времени должно достигнуть 10 млн человек», — сообщил руководитель mytime.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев согласен, что идея проекта правильная, так как в итоге все будет смещаться в сторону конкуренции за внимание пользователей. «Mytime может взлететь в качестве универсальной бонусной монеты, — говорит он. — Но в целом в успехе я лично сомневаюсь. Сложно замотивировать собственников сервисов на использование — когда они могут и будут выпускать свои токены, а клиент — менять их на биржах. Сложно и технически сделать бесшовную интеграцию с системами, например играми».

Отметим, что mytime — не первая попытка монетизировать время. Так, летом получила известность социальная сеть Nimses. Идея проекта заключается в том, что пользователь получает цифровые монеты — нимы — за время пребывания в сети: например, за сутки накапливается 1 440 нимов, которые можно потратить на публикацию контента или отдавать другим пользователям.

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