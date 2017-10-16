Японский IT-гигант Fujitsu совместно с банками Mizuho, Sumitomo Mitsui и Mitsubishi Financial протестирует платформу для денежных переводов между физлицами с использованием технологии блокчейн. Об этом сообщает Банки.ру.

Согласно планам, пилотный проект стартует в январе следующего года и продлится три месяца. Специалисты Fujitsu уже приступили к разработке соответствующей «облачной» платформы для денежных переводов, а также мобильного приложения.

Система будет доступна клиентам всех трех банков-участников испытания. Японцам предстоит убедиться, сможет ли данная система связать созданные на платформе счета денежных переводов с фактическими банковскими счетами пользователей.

Тестирование также должно определить диапазон возможностей «пилота» точно и безопасно осуществлять ряд процессов.

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