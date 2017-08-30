Национальная платежная система Китая UnionPay собирается запатентовать систему на основе технологии блокчейн, которая свяжет воедино все ATM-устройства в сети банкоматов.

Банкоматы будут выполнять роль узлов внутри блокчейн-сети, а информация о транзакциях будет передаваться по распределенной базе данных, что обеспечит безопасность и скорость операций, говорится в патентной заявке UnionPay.

О намерении использовать свою разработку в коммерческих целях представители UnionPay пока не сообщали.

Напомним, что это не первый блокчейн-проект с участием China UnionPay. В прошлом году китайская компания работала над программой лояльности на основе технологии блокчейн совместно с IBM.

По материалам Coindesk и Forklog

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