Международный блокчейн-консорциум R3 рассматривает возможность выхода на российский рынок со своей платформой Corda. Об этом сообщает Banki.ru со ссылкой на собственные источники на финансовом рынке.

«R3 планирует визит в Москву, чтобы обсудить участие в проекте Corda с российскими банками. Проблема заключается в том, что участники консорциума не захотят иметь дело с российскими банками, которые находятся в санкционном списке. Есть идея создать объединение, в которое не будут включены находящиеся под санкциями банки», — сообщил источник.

Эту информацию подтвердили в QIWI blockchain technologies. Напомним, QIWI является первой и единственной из российских компаний, которая вошла блокчейн-консорциум R3. Цель — совместная разработка и применение технологий распределенных реестров на мировых финансовых рынках.

«Нам известно о намерениях консорциума R3 начать активное продвижение блокчейн-платформы Corda в России. При этом QIWI blockchain technologies также будет участвовать в проектах по продвижению Corda. В частности, мы планируем осенью провести хакатон для стартапов и разработчиков проектов с использованием Corda, а также включить информацию о Corda в образовательные программы Академии блокчейн», — рассказал представитель QIWI blockchain technologies Константин Кольцов.

Corda — это распределенная бухгалтерская платформа для хранения, управления и синхронизации финансовых обязательств между различными финансовыми организациями. По слова разработчиков платформы, «из-за некоторых архитектурных проблем блокчейна его довольно сложно использовать для решения реальных проблем в банковской сфере». Поэтому они постарались применить в своей системе все преимущества блокчейн-систем, сведя к минимуму их недостатки.

Весной этого года сообщалось, что R3 отказал в членстве Сбербанку. По данным «Коммерсанта», на этапе подачи заявки в консорциуме заявили, что не включат Сбербанк в связи с международными санкциями, наложенными на банк.

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