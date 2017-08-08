В России запущен блокчейн-проект по страхованию грузов
Группа «Ренессанс страхование» и транспортная компания «Деловые линии» запустили совместный блокчейн-проект в области страхования грузов. Разработчиком информационной экосистемы выступила BIA-Technologies.
«Специально разработанная информационная экосистема будет иметь доступ сразу ко всем параметрам перевозки, начиная от вводных данных об отправителях и получателях и закачивая сопровождающими документами и всеми корректировками, появившимися в ходе транспортировки», — говорится пресс-релизе «Ренессанс страхования».
В компании отметили, что новая технология призвана снизить риск возникновения ошибок и сократить расходы на обработку данных.
«Кроме того, будет автоматизирован подход к выплатам, что приведет к значительному ускорению самого процесса выплат и, как следствие, повышению удовлетворенности клиентов», — подчеркивается в сообщении.
По материалам «Ренессанс страхования» и RNS
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