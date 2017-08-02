Цифровое подразделение Газпромбанка — ГПБ Digital и блокчейн-платформа Waves подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Цель — продвижение преимуществ комплексных услуг по проведению ICO (Initial Coin Offering) и индивидуальных блокчейн-решений среди предприятий реального сектора экономики.

ГПБ Digital разрабатывает решения в области финансовых технологий для банковского сектора. Согласно подписанному меморандуму, ГПБ Digital будет продвигать преимущества инновационного механизма финансирования ICO среди компаний реального сектора российской экономики, в том числе из металлургической и горнодобывающей отраслей. Платформа Waves предоставит технологические решения для внедрения инновационных механизмов крипто-финансирования.

«Блокчейн-технологии набирают силу, уже сегодня позволяя технологическим стартапам привлекать значительные средства в криптовалюте. ICO лучше всего подходит для венчурных проектов среднего и малого размера, но не должно ограничиваться только сферой технологий. Мы видим большой потенциал для внедрения инноваций криптовалютного финансирования в реальный сектор экономики, — комментирует гендиректор ГПБ Digital Максим Ермилов. — Мы рады сотрудничеству с платформой Waves и уверены, что наши совместные усилия помогут криптовалютным инвесторам успешно вкладываться в реальные проекты, отвечающие высоким стандартам финансовой устойчивости и раскрытия рисков».

ГПБ Digital также намерена повысить качество проектов, предлагаемых ICO-инвесторам, а также приблизить стандарт финансового анализа и раскрытия рисков к тому, на который рассчитывают квалифицированные инвесторы в традиционные финансовые инструменты.

«В настоящее время сфера ICO не регулируется и несет в себе значительные риски для инвесторов. Наше стратегическое партнерство с ГПБ Digital, дочерней компанией Газпромбанка, позволит нам генерировать поток качественных сделок для криптовалютных инвесторов по всему миру. Это важный шаг вперед для всей индустрии блокчейна в России и мире», – отметил основатель Waves Александр Иванов.

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