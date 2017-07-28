Крупнейший учетный институт России, Национальный расчетный депозитарий (НРД), занимается разработкой проекта по созданию блокчейн-платформы для комплексного обслуживания цифровых (токенизированных и криптовалютных) активов. Об этом сообщает Коммерсантъ.

В НРД подтвердили свой интерес к этой теме. «НРД совместно с участниками рынка лишь изучает перспективы этого направления в свете инициатив регуляторов. По нашим оценкам, технологии рынка ценных бумаг имеют перспективы для учета криптоактивов», — отметили в пресс-службе организации.

В рамках проекта планируется создать платформу для учета цифровых активов (на основе сертификации владения токенами) и расчеты по ним, а также хранить приватные ключи криптовалют и проводить идентификацию владельцев криптовалютных кошельков. С технической точки зрения блокчейн-платформа будет представлять собой набор сервисов и «мост», позволяющий соединять цифровые активы и платежную систему, оперирующую фиатными валютами.

Технической стороной проекта займется компания Waves. Первые результаты должны быть предоставлены уже к сентябрю. Главная проблема заключается в отсутствии законодательных механизмов. По оценкам экспертов финтех-рынка, на техническую реализацию проекта потребуется порядка $200 тыс.

(Всего прочитано 2 раз, из них 2 посещений сегодня)