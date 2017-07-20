18 июля в Великом Новгороде прошла выставка «Национальная технологическая инициатива: перспективные проекты для Новгородской области». В рамках мероприятия Внешэкономбанк (ВЭБ) представил премьер-министру Дмитрию Медведеву прототип сделки передачи прав собственности на недвижимость, основанный на технологии блокчейн.

Как отмечается в пресс-релизе кредитной организации, демо-версия прототипа была адаптирована для Великого Новгорода. Это совместный проект Росреестра и АИЖК, который может стать одним из примеров внедрения блокчейна в госуправлении.

Демонстрируя прототип Дмитрию Медведеву, советник Председателя Внешэкономбанка Владимир Демин отметил, что проект позволит передавать права собственности и получать ипотеку фактически в режиме онлайн. Задача таких проектов — адаптировать технологию к российской действительности и выявить потенциал ее применения. Премьер отметил необходимость продолжения работы Внешэкономбанка в этом направлении.

«Блокчейн — популярная и многообещающая технология, способная принести существенные изменения. ВЭБ приступил к практическим шагам по использованию блокчейна, и в рамках недавно созданного совместно с НИТУ «МИСиС» Центра компетенций с фокусом на блокчейн работает над исполнением пилотного проекта. Сегодня мы продемонстрировали эмуляцию реального процесса купли-продажи объекта недвижимости в среде блокчейн, сделав акцент на те точки бизнес-процесса, которые будут существенно оптимизированы», — отметил Владимир Демин.

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