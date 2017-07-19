Платформа Waves объявила о запуске Ethereum-шлюза в своем Lite-клиенте. Новый шлюз позволит пользователям хранить и обменивать криптовалюту Etehereum (ETH) на другие токены на децентрализованной бирже DEX.

Ethereum-шлюз будет работать аналогично существующему биткоин-шлюзу: пользователи будут отправлять ETH на указанный адрес внутри клиента и получать взамен токены Waves. Токены будут обеспечены Ethereum в соотношении 1:1, и их в любой момент можно будет выводить и обменивать на ETH.

Добавим, что токены Waves ETH можно безопасно хранить и передавать со скоростью и дешевизной сети Waves, пока они остаются в ее блокчейн-экосистеме. Пользователи на DEX могут напрямую обменивать между собой ETH на BTC, WAVES, USD и EUR, а также любые другие токены. Благодаря централизованному подбору ордеров Waves, DEX по скорости приближается к традиционной бирже, но с безопасностью расчетов, обеспеченной блокчейном.

«Ethereum – это самая популярная блокчейн-платформа после самого биткоина, и важно предлагать пользователям возможность торговать ETH на децентрализованной бирже. Со временем мы добавим больше монетных шлюзов, увеличивая свою привлекательность, и разрешим не только торговлю, но и краудсейлы на Waves, которые позволят собирать целый ряд криптовалют напрямую», — отметил гендиректор и основатель блокчейн-платформы Waves Александр Иванов.

Справка:

Waves Platform — децентрализованная платформа для проведения краудфандинга и выпуска цифровых ценностей. Это крупнейший российский blockchain-проект. Криптоплатформа Waves нацелена на эмиссию, торговлю и обмен активами/собственными токенами на блокчейне. Одна из основных особенностей проекта — ориентация на простоту использования и массовое внедрение. В качестве алгоритма консенсуса предполагается использовать Proof-Of-Stake. В июне 2016 года Waves завершила ICO (Initial Coin Offering — публичная продажа монет), в ходе которого собрала более $16 млн долларов (30 000 BTC).

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