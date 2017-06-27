Японский провайдер финансовых услуг AEON объявил о начале сотрудничества с компанией IBM в рамках создания платежной системы на базе технологии блокчейн.

Как сообщает Cryptocoinsnews, новая платежная платформа будет основана на открытом коде Hyperledger Fabric. Цель — предоставить доступ к финансовым сервисам жителям стран азиатского региона с недостаточным уровнем банковского обслуживания. Кроме Японии планируется охватить 11 стран.

«Мы разрабатываем платформу, которая будет предлагать различные финансовые услуги. Речь идет в том числе об обмене цифровыми валютами и баллами за лояльность, а также погашение кредитов, — комментирует финдиректор AEON Масааки Мангетсу (Masaaki Mangetsu). – Мы также задействуем новую платформу для улучшения наших текущих финансовых предложений и создания новых, чтобы охватить население азиатских стран, не имеющее банковских счетов».

Планируется, что японское подразделение IBM окажет AEON техническую поддержку в разработке и внедрении данной платформы. Начало тестирования нового платежного сервиса на базе блокчейна запланировано на июль этого года.

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