Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») пока не рассматривает возможности применения технологии блокчейн в своей работе. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава НСПК Владимир Комлев.

«Технология блокчейн интересна, но, как у любой технологии, у нее есть та ниша, в которой она нужна и в которой она не нужна. Я думаю, что сегодня еще нет промышленного применения этой технологии», — сказал Комлев.

Он также добавил, что с процессинговой точки зрения НСПК недостаточно быстродействия блокчейна.

«Его (блокчейна — Прим.Ред.) преимущество — это гарантия фиксации данных и контроля всех изменений данных в хранимой информации, если они меняются. Но у нас пока нет таких задач, которые мы не могли бы решить более эффективно другими средствами», — пояснил глава НСПК.

Добавим, что в начале июня глава ВЭБа Сергей Горьков сообщил РИА Новости в рамках ПМЭФ, что правительственная рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Игоря Шувалова в конце 2017 года предложит изменения в законодательство для регулирования в России технологии блокчейн.

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