Сбербанк России планирует перевести свою платформу ДомКлик по быстрому оформлению сделок с недвижимостью онлайн на технологию блокчейн. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф, выступая на годовом собрании акционеров.

«Мы сейчас экспериментируем с блокчейном, в частности в недвижимости. Как только мы с нашими коллегами из Росреестра получим возможность онлайн регистрации, следующий шаг — это перевод всей платформы в блокчейн. Мы сейчас над этим работаем. Конечно, это может быть радикальное изменение этого сервиса и радикальное изменение количества занятых и скорости и надежности регистрации прав», — сообщил Греф.

В прошлом году Сбербанк вывел на рынок онлайн-сервис ДомКлик. Он позволяет подать заявку на одобрение ипотечного кредита в режиме онлайн, выбрать недвижимость и одобрить ее в банке. По одобренным через ДомКлик заявкам банк выдал уже более 2,7 миллиарда рублей.

Совместный сервис Сбербанка и Росреестра «Электронная регистрация» позволяет покупателям квартир в новостройках зарегистрировать договор с застройщиком онлайн. Данным сервисом пользуются около 20% заемщиков. За использование этого сервиса клиенты могут получить скидку при кредитовании до 0,5%.

Технология «блокчейн» (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления.

По материалам РИА Недвижимость

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