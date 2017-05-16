Группа QIWI закрыла сделку по приобретению компании «Инспираша» (inspiRussia), которая занимается разработкой решений на основе технологии блокчейн. Сумму сделки компания не раскрывает, сообщает ТАСС.

«QIWI полностью приобрела компанию inspiRussia. У нас есть подразделение QIWI-блокчейн, которое занимается разработками в области этой технологии для внешнего рынка. Основная цель приобретения — это развитие технологического направления блокчейн, усиление команды, которая будет заниматься технологическим развитием и внедрением технологии в рынок», — отметили в пресс-службе QIWI.

Ранее директор inspiRussia Максим Авдеев заявлял, что по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова компания ведет разработки решений на основе технологии блокчейн для госорганов республики.

Кроме того, покупка inspiRussia призвана в дальнейшем помочь QIWI в развитии направления «банк как услуга» (bank-as-a-service). Это направление представляет собой сдачу в аренду рынка банковской инфраструктуры (эмиссия карт, проведение платежей и т. д.) вместо ее покупки или создания для других игроков. «В ближайшее время — это будет одно из ключевых направлений в развитии QIWI», — подчеркнули в пресс-службе компании.

InspiRUSSIA была образована венчурным фондом Life.Sreda как российское представительство сингапурского акселератора inspirASIA и является резидентом особой экономической зоны «Иннополис».

(Всего прочитано 17 раз, из них 2 посещений сегодня)