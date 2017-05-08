В 2019 году в России будут приняты нормативно-правовые акты, обеспечивающие возможность использования технологии блокчейн. Об этом говорится в проекте программы «Цифровая экономика Российской Федерации», разработанной Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

«Принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих использование технологий децентрализованного ведения реестров и удостоверения прав («BlockChain» и т. д.) в 2019 году», — говорится в документе.

Ранее премьер-министр Медведев поручил Минэкономразвития и Минкомсвязи при подготовке программы «Цифровая экономика» проанализировать возможность применения технологии блокчейн в сфере госуправления и управления экономикой в России.

По его словам, такая технология, как считается, может способствовать избавлению от излишней бюрократизации делового оборота.

Источник: ТАСС

(Всего прочитано 2 раз, из них 2 посещений сегодня)