В 2015 году суд запретил фермеру и владельцу проекта выпускать квазивалюту (бумажные «колионы») и пользоваться ей для расчетов с покупателями.

Проект «Экосистема Колионово», привлек в ходе ICO («IPO на блокчейне») $500 000. Об итогах завершившегося краудсейла в своем Facebook рассказал фермер, криптовалютный энтузиаст и владелец проекта Михаил Шляпников.

На главной странице сайта говорится, что в ходе ICO собран 401 биткоин ($510 533) от 103 участников. Краудсейл был запущен 1 апреля и длился 30 дней, затем токены KLN (товарные купоны (квазивалюта) «колионы») по плану размещаются на криптобиржах. На сайте проекта указывается, что продажа «колионов» будет производиться в различных криптовалютах, включая биткоины (BTC), лайткоины (LTC), эфириумы (ETH) и другие. ICO проводилось на платформе Waves, с использованием блокчейн-сервисов проекта Emercoin.

«Для первого в истории проекта, в котором виртуальная IT-технология блокчейна с криптовалютами интегрирована в реальную экономику производства, весьма неплохо», — оценил Шляпников.

Он подчеркнул, что хозяйство «Экосистемы Колионово», расположенное в деревне Колионово в Московской области, — «самодостаточное». «Необходимости в заемных деньгах у нас не было и нет, поэтому данный сбор мы по-прежнему рассматриваем как альтернативу по отношению к традиционному банковскому кредиту. Поживем, увидим, насколько эти формы разнятся между собой», — пояснил фермер. Он рассказал, что собранные средства пойдут не «на выживание», а на развитие проекта, рост объемов производства и реализацию стабильного предприятия.

Владелец фермерского хозяйства пообещал после технических работ, связанных с открытием криптокошельков, их регистрацией, переводов товарных купонов (квазивалюты) «колионов» и разблокировки суммы сбора, освещать последующие шаги по этой теме. «Кроме вложений непосредственно в с/х производство, будет задействован биржевой, спекулятивный потенциал. Именно этот маркер станет рыночной оценкой стоимости нашего ассета (актива) в пуле мировых топовых криптовалют», — подчеркнул Шляпников.

Комментируя правовую сторону сделки, Шляпников заметил, что правовое поле для применения в России таких маневров сейчас «в стадии формирования». «Поэтому предъявлять претензии о законности или наоборот незаконности использования на практике такого инструмента, преждевременно», — уточнил он, призвав рассматривать ситуацию как тестирование Блокчейн-технологии «в реальных полевых условиях».

Ранее на сайте проекта указывалось, что объем эмиссии составит 1 млн токенов KLN. Стоимость одного «колиона» эквивалентна $1. Особенностью проекта является то, что токены KLN полностью обеспечены реальной продукцией сельскохозяйственного производства. «Еще раз повторюсь, что и до начала краудфандинга, «колион» уже был обеспечен нашими активами, а теперь его рост будет связан с их увеличением и реализацией нашей продукции. Не спеша, шаг за шагом», — напомнил владелец проекта.

По мнению Шляпникова, использование блокчейна не заменяет традиционные финансовые схемы, а дополняет их новыми возможностями. «Отдельно отмечу потенциальную инвестиционную привлекательность «колиона» в настоящее и будущее время. Из-за его привязанности к росту производства, ограниченности объема, программе лояльности, новизны, пиара и пионерства», — подытожил он.

Шляпников является создателем квазивалюты «колионов». В 2015 году подмосковный суд запретил их выпуск и оборот для расчетов с покупателями. Это произошло после того, как фермер выпустил несколько тысяч бумажных «колионов», которыми для обмена пользовались некоторые местные жители. Шляпников, в свою очередь заявлял, что выпустил деньги с целью улучшения качества жизни в деревне. Он подчеркивал, что купюры являются его личной долговой распиской как физического лица.

Предприятия «Экосистемы Колионово» занимаются хозяйственной деятельностью в сферах растениеводства; производством мясо-молочной продукции и ее переработкой, хранением, продажей; производством котельного оборудования, металлообработкой, сервисным обслуживание. В активы предприятий входят 100 га сельскохозяйственных земель, прудовые хозяйства, строения, постройки, ангары, хранилища, помещения для живности, общая площадь которых свыше 5000 кв.м. и более 20 единиц техники.

Источник: Forbes

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