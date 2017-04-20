В Казахстане работают над возможностью перехода системы учета НДС на технологию блокчейн. Об этом сообщает интернет-издание LSM.kz со ссылкой на генерального директора компании Almaty Tech Garden Санжар Кеттебеков.

По его словам, на данный момент уже ведется работа с электронными счетами-фактурами.

«Сегодня мы говорим о проработках механизмов, которые позволят сделать учет более прозрачным и эффективным. Пока электронные счета-фактуры записываются в реестре базы данных. Из-за этого не всегда можно отследить цепочку полностью от начала до конца, потому что она часто прерывается. В системе НДС есть такая проблема сейчас. Система блокчейн помогает отследить весь путь, и процесс становится прозрачней», — объяснил он.

Если министерство финансов Республики одобрит проект после завершения необходимых подготовительных работ, пилотный запуск может состояться уже в этом году, заявил Кеттебеков.

«Я могу сказать, что это будет первый шаг в переводе межбанковских транзакций на блокчейн. Многие национальные банки уже экспериментируют с этим, например, Банк Англии и Банк Швейцарии. Данный переход — будущее, которое уже наступило», — заключил руководитель Almaty Tech Garden.

Между тем в комитете государственных доходов министерства финансов сообщили, что в рамках рабочей группы по совершенствованию национальной экономики Казахстана рассматривается вопрос изучения опыта применения технологии блокчейн.

Напомним, ранее Кеттебеков сообщал, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) рассматривает технологию блокчейн для модернизации системы голосования акционеров. Также он говорил, что возможность выпуска банковских нот на блокчейн без использования бумажных сертификатов прорабатывает Национальный банк совместно с Tech Garden.

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