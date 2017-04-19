Национальный банк Республики Беларусь при создании реестра банковских гарантий будет использовать технологию блокчейн. Об этом на международной конференции «Цифровой банкинг» сообщил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный.

«Сегодня мы наблюдаем, как банки активно используют инновационные технологии, такие как BigData и блокчейн. Нацбанк также собирается двигаться в этом направлении, отвечая современным запросам времени. К примеру, нами было принято решение о создании реестра банковских гарантий с использованием технологии блокчейн», — отметил Надольный, добавив, что с использованием этой технологии будет формироваться и реестр сделок с ценными бумагами.

Первый зампред правления Нацбанка напомнил, что в мировой банковской сфере активно используются такие новации, как биометрические технологии для дистанционного оказания всего спектра банковских услуг, создание систем быстрых платежей в интернете, развитие краудфандинговой экономики, использование искусственного интеллекта в банковской сфере. «Нацбанк убежден: чтобы финансовая сфера страны продолжала свой рост, нужно принимать активное участие в изменениях и внедрять новые бизнес-модели. При этом банковские инновации должны быть направлены не только на создание и использование новых продуктов и услуг, но и диверсификацию уже предоставляемых», — сказал Тарас Надольный.

Источник: БЕЛТА

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