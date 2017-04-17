Российский Центробанк хочет защитить кредитные организация от снятия денег по фиктивным документам

Банк России выступил с предложением создания централизованой онлайн-базы нотариально заверенных доверенностей на основе технологии блокчейн (blockchain). Такая база позволит защитить банки от снятия денег по поддельным документам. Соответствующее предложение регулятор направил в Минэкономразвития и Минкомсвязи для включения в дорожную карту «Цифровая экономика». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление директора департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ РФ Вадима Калухова.

По его словам, сегодня, когда человек приходит в банк с нотариальной доверенностью, то максимум, что может сделать кредитная организация, — попросить небольшое время на проверку документа.

«Если нотариус, к примеру, не ответит на звонок и не подтвердит подлинность доверенности, то нет правовых оснований не доверять этой бумаге, банк обязан совершить операцию, — пояснил Вадим Калухов. — Как правило, банки выявляют поддельные нотариальные доверенности, однако вопрос определения их подлинности открыт».

Банк России направил в Минэкономразвития и Минкомсвязи для включения в дорожную карту «Цифровая экономика» два предложения, которые призваны решить проблему.

«Мы предлагаем либо создать распределенную сеть данных на основе блокчейн для проверки доверенностей, либо сформировать центральную базу нотариально заверенных доверенностей, которую будет вести нотариат», — заявил Калухов.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с администрацией президента разработать и утвердить программу «Цифровая экономика» до 1 июня 2017 года.

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