Консорциум R3 отказал Сбербанку в членстве. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на анонимный источник. По его словам, на этапе подачи заявки представителям Сбербанка неофициально сообщили, что их обращение «не пройдет» из-за санкций США.

По словам первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса, официальная заявка на вступление в R3 Сбербанком не подавалась, однако два собеседника «Коммерсанта» из банковском сообществе уверены, что обращение от Сбербанка было. В любом случае в Сбербанке еще в 2016 году решили не вступать в R3, утверждает другой знакомый с ситуацией собеседник издания.

R3 образован в 2015 году, в него входят более 80 госорганов и международных финансовых структур, включая Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Barclays, BBVA и др. О том, что Сбербанк планирует вступить в R3, в декабре 2015 года рассказал тот же Лев Хасис. Тогда, по его словам, изучалась документация консорциума, но окончательного решения о вступлении принято не было. В сентябре 2016 года Сбербанк объявил, что присоединился к международному блокчейн-консорциуму Hyperledger.

«Сбербанк шел в R3 за бизнес-сообществом, но не получилось»,— рассказывает источник «Коммерсанта». Hyperledger — это, по его словам, «чисто технологическое объединение». Решения, разрабатывающиеся в R3, строятся на принципах «приватного блокчейна», в рамках которого доступ к распределенным регистрам имеет ограниченный круг организаций и лиц. Hyperledger, напротив, придерживался идеи «публичного блокчейна», отметил вице-президент по стратегии и управлению продуктами Acronis Дмитрий Мартынов. Большинство экспертов сходится во мнении, что будущее именно за открытыми форматами блокчейна, добавил он.

О вступлении в R3 официально объявила только одна российская компания — группа QIWI, владеющая одноименной системой моментальных платежей. По информации гендиректора QIWI Сергея Солонина, на рассмотрении R3 находятся пять заявок от российских банков о присоединении. «Мы последовательно пытаемся провести решение о вступлении в консорциум банков из РФ»,— сообщил «Сергей Солонин. Сама QIWI изначально планировала подать заявку о вступлении в R3 как российский банк, но в итоге присоединилась к консорциуму как платежная система, добавил Солонин.

По данным «Коммерсанта», интерес к присоединению к R3 помимо Сбербанка также проявляли банк «Ак Барс», Альфа-банк, банк «Открытие», Национальный расчетный депозитарий.

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