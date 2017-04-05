Известный российский фермер и крипто-энтузиаст Михаил Шляпников дал старт краудсейлу проекта «Экосистема Колионово».

30-дневное ICO стартовало 1 апреля и проводится на Wavesplatform с использованием сервисов блокчейна Emercoin. Объем эмиссии составляет 1 млн токенов KLN («колион»). После завершения ICO «колионы» будут размещены на биржевых площадках. Цена одного «колиона» на сегодня эквивалентна $1.

Особенность проекта в том, что токены KLN полностью обеспечены реальной продукцией фермерского хозяйства «Колионово», расположенного в Егорьевском районе Московской области. Использование блокчейна не заменяет традиционные финансовые схемы, но дополняет их новыми возможностями, убежден предприниматель Шляпников.

Привлеченные в рамках ICO средства планируется направить на увеличение объемов и расширение ассортимента сельхозпродукции. Владельцы криптотокенов KLN смогут обменивать их на натуральную продукцию «Экосистемы Колионово» со значительной скидкой, доходящей до 100%

Добавим, что еще в 2016 году Михаил Шляпников удачно протестировал возможности блокчейна Emercoin в своем КФХ при работе с рядом поставщиков и покупателей. Своими успехами фермер поделился в фейсбуке, рассказав о снижении издержек, исключении посредников и мгновенном получении денежных средств без банков.

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