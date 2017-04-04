Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) в середине — конце апреля представит Центробанку и Минфину доклад с предложениями о реализации системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на базе распределенной базы данных (блокчейн). Об этом сообщил член совета АНПФ, исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.

Технология блокчейн призвана стать одним из вариантов технологической реализации ИПК в качестве альтернативы центральному администратору, который будет вести учет после пенсионной реформы.

«Нам не очень понятна идея создания центрального администратора, и мы хотели бы изучить возможность сделать то же самое, но без него. Мы получили поддержку со стороны регулятора подготовить свои предложения. Лучшей формой будет некий доклад, как можно реализовать систему ИПК, сделать ее работающей, но на децентрализованной основе, с использованием технологии блокчейн», — заявил Якушев.

Одна из проблем централизации системы ИПК, по его словам, в затратности подключения к ней.

«Допустим, построят центрального администратора, а дальше 5 млн работодателей должны к этой штуке как-то подключиться — заключить договор, получить электронно-цифровую подпись и так далее. Трудозатраты по подключению к центральному администратору могут оказаться больше, чем его построить», — рассуждает Якушев.

Внедрение блокчейна действительно помогло бы снизить расходы пенсионной отрасли на оплату услуг центрального администратора. Так, по информации издания «КоммерсантЪ», на технологию предлагалось перенести такие функции администратора, как ведение реестра клиентов, информирование по тарифам, информация по взносам работодателей в НПФ, учет выплат и переходов между НПФ.

В любом случае операционные издержки отрасли лягут именно на потребителей услуг, подчеркнул Евгений Якушев.

При этом член совет АНПФ признает, что создание распределенной базы данных в ИПК потребует и решения ряда правовых коллизий. Так, в отличие от централизованной системы, пока неясно, кто именно будет отвечать за достоверность содержащейся в базе информации.

«В нашей концепции есть правовая ниша — кто будет за это отвечать, как верить этой информации, которая есть у всех по чуть-чуть или в зашифрованном виде. Большой правовой вопрос. Наши предложения упираются в существенное изменение нормативно-правовой базы, регулирующей весь этот digital-мир. Если нам удастся найти подход, будем его предлагать», — заключил Якушев.

Источник: ТАСС

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